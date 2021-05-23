Катунь24: Жители алтайского села застрелили косулю

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pixabay.com

Как установили полицейские, в Красногорском районе двое сельчан на тракторе везли стройматериалы для строительства летнего загона для лошадей, с собой у них было ружье.

Когда они погнали лошадей на выпас в урочище Бусыгино, то увидели косулю, которую и застрелили. Тушу животного погрузили в прицеп и повезли домой. Как сообщил один из задержанных, оружие он нашел на берегу реки Бия и незаконно хранил его у себя дома.

У злоумышленников изъяли трактор МТЗ-82, самодельный прицеп, тушу косули, незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны, гильзы, карабин, сообщили в региональном управлении МВД.

Катунь24