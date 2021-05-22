Катунь24: Жительница Камня-на-Оби потеряла почти 4 миллиона рублей из-за мошенников
51-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенников.
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На протяжении 10 дней жительница Камня-на-Оби перечисляла крупные суммы незнакомцам, которые представлялись ей сотрудниками банков и следователями. Всего она перечислила 3 707 000 рублей, сделав в общей сложности 150 переводов, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Всё началось с того, что потерпевшей позвонил мужчина, который представился сотрудником банка, и поинтересовался, не осуществляла ли она в ближайшее время перевод денег с банковской карты. Далее незнакомец сообщил, что мошенники пытались похитить с её счёта деньги, в связи с чем банк передаёт эти сведения в следственные органы. Позже женщине стали поступать звонки якобы от следователей, которые подтвердили, что нужно следовать указаниям работников банка.
В ходе дальнейших многочисленных телефонных разговоров женщину путём обмана убедили снять сбережения и перевести их на счета, которые злоумышленники именовали резервными ячейками.
Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».
Сотрудники полиции проводят активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей злоумышленников.