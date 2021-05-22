Катунь24: Жителей Алтая предупредили об «опасном» Солнце

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в нескольких регионах Сибири в ближайшие дни ожидается высокий уровень ультрафиолетового излучения.

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По его словам, «очень опасным» Солнце будет в республиках Северного Кавказа и на юге Краснодарского края 21 мая, в Республике Алтай — 23 и 24 мая. Кроме того, 23 мая ультрафиолетовый индекс 6-7 будет в Тамбовской, Липецкой, Воронежской и Белгородской областях и на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

Неблагоприятная солнечная активность проявится и в Пензенской, Ульяновской, Оренбургской, на юге Саратовской областей, в Еврейском автономном округе и на юге Хабаровского края, пишет ТАСС со ссылкой на синоптика.

Катунь24