Катунь24: Жители Алтайского края смогут увидеть финалы дистанций второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в прямом эфире

Трансляция пройдёт в эфире телеканала «Катунь 24» и на сайте katun24.ru.

Фото: Олег Харлов

В пятницу, 21 мая 2021 года, с 14:00 до 15:30 жители Алтайского края в прямом эфире смогут увидеть финалы олимпийской квалификации (шесть дистанций), финалы трёх дистанций КМ, церемонии награждения.

22 мая 2021 года, в субботу, зрителей ждёт трансляция финалов девяти дистанций Кубка мира по гребле, а также церемонии награждения. Она пройдёт с 12:30 до 14:00.

В финальный день соревнований, в воскресенье, 23 мая 2021 года, с 12:30 до 13:45 в прямом эфире зрителям покажут финалы восьми дистанций Кубка мира и церемонии награждения.

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