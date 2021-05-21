Катунь24: Жители Алтайского края смогут увидеть финалы дистанций второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в прямом эфире
Трансляция пройдёт в эфире телеканала «Катунь 24» и на сайте katun24.ru.
Фото: Олег Харлов
В пятницу, 21 мая 2021 года, с 14:00 до 15:30 жители Алтайского края в прямом эфире смогут увидеть финалы олимпийской квалификации (шесть дистанций), финалы трёх дистанций КМ, церемонии награждения.
22 мая 2021 года, в субботу, зрителей ждёт трансляция финалов девяти дистанций Кубка мира по гребле, а также церемонии награждения. Она пройдёт с 12:30 до 14:00.
В финальный день соревнований, в воскресенье, 23 мая 2021 года, с 12:30 до 13:45 в прямом эфире зрителям покажут финалы восьми дистанций Кубка мира и церемонии награждения.