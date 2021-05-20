Катунь24: Житель Заринска пытался дать взятку участковому. Теперь его ждет суд

В марте 2020 года полицейские выяснили, что один из продавцов овощей и фруктов в местном павильоне торгует насваем.

Фото: pixabay.com

Как сообщают в региональном Следкоме, на мужчину составили протокол о привлечении к административной ответственности. Продавец решил избежать наказания и попытался дать правоохранителю 20 тысяч рублей, чтобы прекратить разбирательство. Но полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть, мужчину задержали.

Обвиняемый вину признал. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.

Катунь24