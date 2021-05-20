Катунь24: Жительница Республики Татарстан поблагодарила алтайских полицейских за помощь

В апреле 2021 года женщина попала в ДТП в Панкрушихинском районе.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

На автодороге между селами Подойниково и Высокая Грива 58-летняя женщина за рулем легковушки не выдержала безопасной дистанции до впереди движущегося грузовика и столкнулась с ним. Уже через несколько минут на место прибыл наряд полиции. Пострадавшая рассказала правоохранителям, что приехала в Алтайский край из Республики Татарстан, чтобы купить дом и переехать сюда на постоянное место жительства, но пока еще плохо ориентируется на местности и не знает, к кому обратиться за помощью.

Полицейские успокоили женщину, помогли оформить ДТП и эвакуировать автомобиль.

После этого ее доставили для осмотра в медицинское учреждение, откуда отвезли на вокзал.

Сейчас стало известно, что на телефон доверия Главного управления МВД России по Алтайскому краю поступил звонок со словами благодарности в адрес сотрудников ГИБДД от пострадавшей женщины.

Катунь24