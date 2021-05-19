Катунь24: Жительницу Барнаула покусала собака, сидевшая на длинной цепи

Информацию о случившемся опубликовали в группе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: Инцидент Барнаул

По словам подписчицы сообщества, собака покусала её в воскресенье, 16 мая 2021 года. Это произошло на городском пляже; само животное было привязано на длинной цепи.

«Запрещающих знаков где-то ходить и обходить собак не было. Собаки сидят на входе на пляж. Была повреждена верхняя треть голени. При попытке узнать у охранника, вакцинированные ли собаки, охранник не дал точного ответа, так как в 3 часа дня он уже еле говорил из-за алкогольного опьянения. Ногу зашивали в травмпункте. Прививки от бешенства ставить теперь до 14 августа», – рассказала участница сообщества Любовь.

Подписчики «Инцидент Барнаул» в комментариях посочувствовали женщине, однако также заметили, что она и сама могла быть осторожнее и постараться пройти мимо животного максимально далеко. Часть также считает, что до открытия купального сезона ей стоило выбрать другое место для прогулок и отдыха.

Катунь24