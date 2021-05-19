Катунь24: Жителей Алтайского края приглашают поучаствовать в федеральном онлайн-марафоне «Новое знание»

Он пройдёт в 8 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде – с 20 по 22 мая 2021 года.

Фото: pixabay.com

Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе – более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. В рамках марафона будут продемонстрированы актуальные достижения и современные технологии России, реальные проекты и кейсы.

Спикеры марафона – более 150 представителей российского общества и зарубежные гости, добившиеся успеха в различных сферах: выдающиеся деятели науки, культуры, искусства, государственного управления, топ-менеджеры ведущих российских и международных компаний, а также спортсмены и успешные предприниматели. Среди них – кинорежиссер, сценарист и продюсер Тимур Бекмамбетов, артист балета, педагог и руководитель Академии русского балета им. А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе, российский пианист-виртуоз и общественный деятель Денис Мацуев, российский журналист, телеведущий и радиоведущий Владимир Познер, академик РАН, гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, помощники президента РФ Андрей Фурсенко и Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин, генеральный директор Государственной корпорации «Росатом» Андрей Лихачев, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, а также изобретатель и соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк и другие.

«Нам важно бережно хранить и приумножать интеллектуальное наследие общества «Знание». С помощью технологий мы зададим ему импульс и добьемся широкого федерального охвата, сможем найти подход к самым разным аудиториям. И наш марафон – первый шаг на пути к этой цели. Это уникальная площадка, с которой мы расскажем людям по всей стране о достижениях и прорывах России в науке, истории, искусстве и многих других сферах, о ее ярких и талантливых людях. Благодаря онлайн-трансляции марафона каждый желающий от Калининграда до Владивостока может приобщиться и принять участие в этом грандиозном мероприятии», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте марафона, что позволит каждому желающему из любой точки мира, в том числе и жителям Алтайского края, принять участие в марафоне и получить новые знания.

Российское общество «Знание» – общественная некоммерческая организация, основная задача которой – просветительская работа. Действует с 2016 года. 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному собранию президент Российской Федерации В. В. Путин заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.

Катунь24