Катунь24: Жители барнаульского частного сектора опасаются, что их дома снесут ради строительства многоэтажек
Причиной для беспокойства послужили уведомления из налоговой из которых жители улиц Новороссийская, Северо-Западная, Восточная и Юрина узнали, что теперь их территория относится к зоне многоэтажной жилой застройки.
Фото: Катунь 24
Юристы нам пояснили, что ограничения ждут только тех, кто захочет быть собственником вновь создаваемых участков. Для тех, кто уже живет в частных домах, ничего не изменится. Ситуация даже улучшится – из-за снижения кадастровой стоимости земли снизятся налоги. Город развивается, поэтому часть частного сектора неизбежно будет застраиваться. Участки, находящиеся в географическом центре, где развита инфраструктура, действительно переводят в иные категории для того, чтобы заинтересованные застройщики могли выкупать землю и строить многоэтажки.
Территории частного сектора переводят для застройки многоэтажными домами по всему Барнаулу. В городской администрации поясняют, планы развития города с жителями обсуждаются.
«Это не тайная никакая процедура. Открытое совершенно мероприятие. Граждане города могут высказывать свои пожелания – согласие, несогласие, делать предложения. Все это будет учитываться при дальнейшем рассмотрении документов. Предложений было очень много. Большинство из них было учтено», — пояснил Владимир Бутаков, заместитель по архитектуре председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.
Однако жители улиц Новороссийская, Северо-Западная, Восточная и Юрина утверждают, что никакой информации не получали. Почти за 2 года они так и не разобрались, что означает перевод микрорайона в другую категорию. Выходит, информации, размещенной на сайте Барнаула и администрации района недостаточно. А городским властям нужно более активно общаться с жителями.