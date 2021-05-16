Катунь24: Жители барнаульского частного сектора опасаются, что их дома снесут ради строительства многоэтажек

Причиной для беспокойства послужили уведомления из налоговой из которых жители улиц Новороссийская, Северо-Западная, Восточная и Юрина узнали, что теперь их территория относится к зоне многоэтажной жилой застройки.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители барнаульского частного сектора опасаются, что их дома снесут ради строительства многоэтажек

Юристы нам пояснили, что ограничения ждут только тех, кто захочет быть собственником вновь создаваемых участков. Для тех, кто уже живет в частных домах, ничего не изменится. Ситуация даже улучшится – из-за снижения кадастровой стоимости земли снизятся налоги. Город развивается, поэтому часть частного сектора неизбежно будет застраиваться. Участки, находящиеся в географическом центре, где развита инфраструктура, действительно переводят в иные категории для того, чтобы заинтересованные застройщики могли выкупать землю и строить многоэтажки.

Территории частного сектора переводят для застройки многоэтажными домами по всему Барнаулу. В городской администрации поясняют, планы развития города с жителями обсуждаются.

«Это не тайная никакая процедура. Открытое совершенно мероприятие. Граждане города могут высказывать свои пожелания – согласие, несогласие, делать предложения. Все это будет учитываться при дальнейшем рассмотрении документов. Предложений было очень много. Большинство из них было учтено», — пояснил Владимир Бутаков, заместитель по архитектуре председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула.

Однако жители улиц Новороссийская, Северо-Западная, Восточная и Юрина утверждают, что никакой информации не получали. Почти за 2 года они так и не разобрались, что означает перевод микрорайона в другую категорию. Выходит, информации, размещенной на сайте Барнаула и администрации района недостаточно. А городским властям нужно более активно общаться с жителями.

Катунь24