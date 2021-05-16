ГОРНЯК22 16.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Жительница Барнаула делает кукол из ваты

Горняк22
14 часов Ago

Секреты мастера узнала наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24

Украсить своими куклами новогодние ёлки в Москве, странах СНГ и даже в Лондоне, не покидая Барнаула смогла Лариса Бабарёва. Два года назад она увидела в инстаграме ватные игрушки московских мастериц, и захотела сама делать такие.

«Я прям очаровалась ими. Влюбилась в них. И решила тоже себе сделать такую ёлочку с ватными куколками. Начала делать и не смогла остановиться», — делится Лариса Бабарёва, мастер винтажной куклы из ваты.

Добиться необходимой плотности при таком лёгком материале позволяет техника папье-маше. Сначала мастер делает каркас из проволоки, затем плотно накручивает на неё вату. Слой за слоем. Каждый из них она покрывает клеем ПВА и оставляет просохнуть на 24 часа. Поэтому на создание одной куклы у мастера уходит до трёх недель.

Вдохновляется Лариса винтажными новогодними открытками. Начала создавать и персонажей известных фильмов. В будущим мастер планирует записать мастер-класс по созданию куклы из ваты на видео, чтобы поделиться с начинающими кукольниками своим опытом.

Катунь24

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