Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о туристических предложениях для гостей второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

18 мая состоится онлайн-форум, на котором начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станут туристические предложения для гостей второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Дата проведения: 18 мая 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24