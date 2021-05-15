Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о туристических предложениях для гостей второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ
18 мая состоится онлайн-форум, на котором начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых ответит на вопросы граждан.
Фото: pixabay.com
Темой для обсуждения станут туристические предложения для гостей второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Дата проведения: 18 мая 2021 года, с 14:00 до 15:00.
Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.