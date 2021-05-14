Катунь24: Жителей Барнаула приглашают на субботник в парк «Юбилейный»

Традиционную акцию по уборке территории проведут в два дня.

Фото: wikipedia.org

Ежегодно начиная с 2010 года экологическое движение «Начни с дома своего» проводит акции по уборке проблемного парка. Как отмечает Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края, за 10 лет из парка вывезли десятки тонн мусора, провели санитарную подрезку кустарников, частично убрали строительные отходы.

Этот год является особенным для самого большого парка в краевом центре, так как наступил новый этап в решении его проблем. Эксперт-консультант Общественной палаты Любовь Бельдеева выиграла грант президента РФ на проект «Парк здоровья вместо свалки».

Неравнодушных жителей и гостей краевой столицы к судьбе парка будут ждать 14 мая 2021 года в 14 часов и 15 мая 2021 года в 11 часов у главного входа. Организаторы рекомендуют надеть удобную одежду, взять с собой перчатки. О своем участии необходимо сообщить по телефонам: 8-960-965-21-77 (Сергей Малых) и 8-903-911-66-25 (Любовь Бельдина).

Катунь24