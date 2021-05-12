Катунь24: Жителей Алтайского края предупредили о загрязнении воздуха

По данным регионального Гидрометцентра, в ночь на 12 мая 2021 года возможно небольшое накопление загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска.

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Повышенное содержание вредных веществ в воздухе Барнаула специалисты отмечают уже сегодня, 11 мая 2021 года, общий уровень загрязненности воздуха – повышенный. Выше всего концентрация взвешенных веществ в Октябрьском (1,8) и Центральном (1,6) районах города.

В Бийске загрязнение воздуха зафиксировано в районе Коммунального моста – уровень взвешенных веществ составил 1,3.

Специалисты Гидрометцентра предупреждают, что ночью и утром 12 мая 2021 года погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в воздухе Барнаула и Бийска. Также возможно повышенное содержание взвешенных веществ в отдельных районах городов.

Катунь24