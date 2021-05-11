Катунь24: Жительница Барнаула искала работу в интернете, но лишилась крупной суммы денег
В полицию обратилась 31-летняя жительница краевой столицы. Она рассказала, что неизвестные путём обмана похитили у неё 132 тысячи рублей.
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Потерпевшая в одной из социальных сетей увидела рекламу о дополнительном заработке и оставила свои контактные данные. Через несколько часов ей поступил звонок от неизвестной, которая предложила зарегистрироваться в брокерской компании. Заявительница согласилась, ей создали страницу.
После этого она созвонилась с незнакомкой по видеосвязи и по указанию звонившей ввела реквизиты своей банковской карты и перечислила 8 тысяч рублей. В течение месяца потерпевшая проходила обучение, в ходе которого сделала несколько переводов на 132 тысячи рублей. После этого связь с «наставниками» была прервана, так как они перестали отвечать на сообщения и заблокировали её аккаунт, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан ни в коем случае не перечислять деньги незнакомцам.