Катунь24: Житель Алтайского края обокрал пожилую соседку

Полицейские по горячим следам смогли установить личность грабителя и раскрыть преступление.

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Пожилая жительница Барнаула позвонила в полицию и сообщила, что пока она находилась в Барнауле, неизвестный проник в её деревенский частный дом и похитил алюминиевые фляги, два водяных насоса и кухонные предметы обихода. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Как сообщает Главное управление МВД России по Алтайскому краю, сотрудники полиции оперативно задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина, 1987 года рождения. Он сообщил, что знал о длительном отсутствии потерпевшей. В один из вечеров он сорвал замок с входной двери, похитил имущество и спрятал на территории своего дома. Он пояснил, что хотел продать похищенное, но не успел, так как к нему пришли с обыском полицейские. Сотрудники правоохранительных органов изъяли всё и вернули хозяйке.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

Катунь24