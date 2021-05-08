Катунь24: Жители Барнаула устроили пикник на тротуаре

Посиделки на улице решили провести жители квартала «Янтарный».

Фото: Скриншот из видео «Чёрное и Белое Барнаул»

Отдыхающих заметили подписчики паблика «Чёрное и Белое Барнаул».

На кадрах опубликованного видео видно, что мужчина и женщина разожгли мангал прямо на тротуаре.

«Городские серые будни. А так отдыхают в нашем городе. Девятиэтажки, прохожие, проезжие части. Им все равно. Майонез, кетчуп и т.д.», – прокомментировал увиденное автор ролика.

Некоторые комментаторы сочли такое поведение недопустимым, но большинство пошутили, что завидуют отдыхающим.

Катунь24