Катунь24: Жители барнаульского посёлка решили самостоятельно отремонтировать дорогу

Жители улицы Удачная посёлка Борзовая Заимка устали утопать в грязи, которая появляется после дождей. В ситуации разбиралась наша съёмочная группа.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители барнаульского посёлка решили самостоятельно отремонтировать дорогу

Несколько лет назад в старой части посёлка Борзовая Заимка заасфальтировали почти все улицы. Две не попали в городскую программу дорожного ремонта. Не повезло жителям улицы Удачной. Почти 10 лет во время распутицы она утопает в грязи: чтобы дойти до машины, автомобилисты носят с собой сменную обувь.

Жители решили отремонтировать дорогу вскладчину. По их подсчетам на это нужно около 150 тысяч рублей. Сумма ощутимая — всего на этом участке улицы 13 домов.

Когда земля окончательно высохнет, жители начнут ремонт своими руками. Часть материалов уже завезли. Это кирпичи, чтобы сделать дорожную «подушку» и затем засыпать её асфальтовой крошкой. На первое время такого покрытия должно хватить. А затем, может, и дорожники их услышат.

Ремонт Удачной по муниципальной программе не предусмотрен до 2025 года. Поэтому и средства на работы не выделены. Но даже после стольких лет ожидания жители улицы всё ещё надеются увидеть из окон своих домов асфальтированную дорогу.

Катунь24