Катунь24: Жителям Алтайского края вручили государственные награды

Это первая подобная церемония после длительного перерыва, связанного с санитарными ограничениями из-за пандемии. Краевые и государственные награды получили 42 жителя региона из рук Виктора Томенко. О достижениях жителей края и их заслуженных наградах – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жителям Алтайского края вручили государственные награды

Виктор Томенко отметил, что государственные и краевые награды непривычно долго ждали вручения. Причиной стала пандемия, испытание для всего мира. Среди награждённых представители разных профессий: работники здравоохранения, аграрии, сотрудники МЧС, музыканты, педагоги и те, кто проявил героизм в экстремальной ситуации. Именно такие люди – опора для края и всей страны, подчеркнул глава региона

«За счёт того, что у нас в Алтайском крае есть люди вот такие, с такими достижениями, с таким отношением к жизни, к горю человеческому, с такими знаниями и работоспособностью – за счёт этого край живёт и будет обязательно развиваться», – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Виктора Савина и троих его сыновей, Алексея, Андрея и Романа из Змеиногорского района наградили медалью «За честь и мужество». В августе прошлого года в районе посёлка Черепановск Змеиногорского района отец с сыновьями увидели, как неподалёку загорелись сухая трава и кустарники. Не раздумывая, Савины бросились на борьбу с огнём. На тракторе перекапывали землю вдоль кромки леса, чтобы не допустить распространения пламени; вскоре подоспели пожарные.

Нашлось место в списке награждённых и ветеранам региональной политики. Орденом «За заслуги перед Алтайским краем» первой степени сегодня наградили Александра Сурикова – бывшего главу Администрации нашего региона и посла России в Белоруссии.

Катунь24