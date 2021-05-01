Катунь24: Житель Рубцовска обманывал граждан, размещая объявление о продаже автозапчастей в интернете

С июня 2019 года по январь 2020 года рубцовчанин похитил у доверчивых граждан более 120 тысяч рублей.

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Житель Рубцовска, 1996 года рождения, размещал объявления о продаже автомобильных запасных частей и двигателей в интернете. После звонка покупателя лжепродавец просил перечислить деньги, а уже потом обещал осуществить доставку детали по адресу. Выполнять обещание в планы злоумышленника не входило. После получения на счёт денежных средств он начинал писать покупателям о том, что деталь либо уже находится на погрузке и скоро будет отправлена, либо уже в пути. Затем мужчина и вовсе отключал сотовый телефон, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы по месту своего жительства. Так как мошенник указывал в объявлении, что находится в Алейске, уголовное дело расследовалось алейскими следователями. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его в Рубцовске по месту жительства. Свою вину он отрицать не стал, а похищенные обманным путём деньги вернул гражданам.

Катунь24