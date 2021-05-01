ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Житель Рубцовска обманывал граждан, размещая объявление о продаже автозапчастей в интернете

Горняк22
16 часов Ago

С июня 2019 года по январь 2020 года рубцовчанин похитил у доверчивых граждан более 120 тысяч рублей.

Фото: pixabay.com

Житель Рубцовска, 1996 года рождения, размещал объявления о продаже автомобильных запасных частей и двигателей в интернете. После звонка покупателя лжепродавец просил перечислить деньги, а уже потом обещал осуществить доставку детали по адресу. Выполнять обещание в планы злоумышленника не входило. После получения на счёт денежных средств он начинал писать покупателям о том, что деталь либо уже находится на погрузке и скоро будет отправлена, либо уже в пути. Затем мужчина и вовсе отключал сотовый телефон, рассказывают в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Потерпевшие обратились в правоохранительные органы по месту своего жительства. Так как мошенник указывал в объявлении, что находится в Алейске, уголовное дело расследовалось алейскими следователями. Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его в Рубцовске по месту жительства. Свою вину он отрицать не стал, а похищенные обманным путём деньги вернул гражданам.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова: Отчет Губернатора Алтайского края Виктора Томенко — это определенная векторная позиция в развитии региона

Ключевский район: Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова: Отчет Губернатора Алтайского края Виктора Томенко — это определенная векторная позиция в развитии региона

Горняк22
16 часов Ago
Сегодня, 29 апреля, проходит 53-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. СМ Фото В рамках сессии Губернатор Виктор Томенко...

Читать по теме:

ВТОПЕ: