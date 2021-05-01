Катунь24: Жителя Заринска осудят за нападение на силовика

Инцидент произошел в январе 2021 года в одном из городских баров.

Бойцам Росгвардии пришло сообщение, что в баре один из посетителей нарушает общественный порядок. Силовики приехали на место. Во время разбирательства пьяный молодой человек, выражаясь грубой нецензурной бранью, причинил телесные повреждения одному из сотрудников правоохранительных органов.

Обвиняемый 26-летний мужчина свою вину признал. Он объяснил, что был пьян и не мог себя контролировать.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24