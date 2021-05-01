ГОРНЯК22 02.05.2021
Алтайский край

Катунь24: Жителя Заринска осудят за нападение на силовика

Горняк22
16 часов Ago

Инцидент произошел в январе 2021 года в одном из городских баров.

Бойцам Росгвардии пришло сообщение, что в баре один из посетителей нарушает общественный  порядок. Силовики приехали на место. Во время разбирательства пьяный молодой человек, выражаясь грубой нецензурной бранью, причинил телесные повреждения одному из сотрудников правоохранительных органов.

Обвиняемый 26-летний мужчина свою вину признал. Он объяснил, что был пьян и не мог себя контролировать.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Ключевский район: Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова: Отчет Губернатора Алтайского края Виктора Томенко — это определенная векторная позиция в развитии региона

Ключевский район: Депутат Государственной Думы Наталья Кувшинова: Отчет Губернатора Алтайского края Виктора Томенко — это определенная векторная позиция в развитии региона

Горняк22
16 часов Ago
Сегодня, 29 апреля, проходит 53-я сессия Алтайского краевого Законодательного Собрания седьмого созыва. СМ Фото В рамках сессии Губернатор Виктор Томенко...

Читать по теме:

ВТОПЕ: