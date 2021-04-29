Катунь24: Жительница Барнаула выплатит штраф из-за своей ревности

Девушка взломала телефон мужа и выложила в социальную сеть его переписку со знакомой.

Фото: pixabay.com

31-летнюю жительницу Барнаула признали виновной по статье Уголовного кодекса «Нарушение тайны переписки».

Как сообщает региональный Следком, весной 2020 года осужденная заподозрила мужа в измене. Она взяла его телефон и смогла подобрать пароль к устройству. После она зашла в один из мессенджеров, где обнаружила переписку супруга с другой девушкой. Сфотографировав текст, ревнивая девушка выложила фотографии переписки на свою страницу в одну из популярных сетей. Этим горожанка нарушила тайну диалога своего мужа с его знакомой.

Девушка в ходе предварительного следствия признала свою вину, оправдывая свои действия ревностью. Ей назначили штраф в размере 10 тысяч рублей.

Катунь24