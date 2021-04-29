Катунь24: Жара до +26 градусов придет в Алтайский край

29 апреля 2021 года температура воздуха в регионе составит +16…+21 градус, местами по югу столбики термометров покажут до +26 градусов.

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В этот день в крае будет преимущественно без осадков, местами возможны небольшие, по западу местами умеренные дожди и грозы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле воздух прогреется до +16…+18 гр. Во второй половине дня небольшой дождь. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.

Катунь24