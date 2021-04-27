Катунь24: Жители многоэтажки на Гущина не смогли договориться с барнаульской мэрией

Барнаульцы продолжают выступать против точечных застроек в городе. 25 апреля больше сотни жителей улицы Гущина и микрорайона «Невский 2» собрались на площади Мира. Они рассказали о проблемах, связанных со строительством свечек в их дворах. Наша съемочная группа побывала на месте событий.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители многоэтажки на Гущина не смогли договориться с барнаульской мэрией

Не хотите смотреть из окна на кирпичную стену? Выкупайте участок, который уже отдали под застройку! Неожиданное решение проблемы предложила барнаульская администрация жителям домов по адресу: ул. Гущина, 150/3 и 150/4, которые выступили против возведения высотки между домами. Такой помощи от властей жители не ожидали. Поэтому незамедлительно организовали санкционированный митинг на площади Мира.

«Мы не понимаем, как пожарная машина будет подъезжать. Как будет подъезжать скорая? Мы не знаем, как будет строиться, как будет огораживаться. Куда будет ставиться кран?» — возмущается Алена, жительница дома по адресу: ул. Гущина, 150/3.

Замешательство жителей понятно: если дом все-таки возведут, расстояние между зданиями составит максимум 15 метров. Эксперты усматривают уже сейчас нарушение норм инсоляции и пожарной безопасности. Люди хотят, чтобы их территории вернули статус малоэтажной застройки. Это защитит от строительства очередных свечек.

«Сегодня нужно решать вопросы с Барнаульской городской Думой. Почему? Потому что мы их выбираем. Мы приходим и за них голосуем. А они работают только в угоду миллионеров!» — сетует Людмила Тощенко, жительница Барнаула.

К протесту против точечных застроек присоединились жители микрорайона «Невский 2». Как и на Гущина, статус территории перед их домами внезапно поменялся с индивидуального жилищного строительства на многоэтажное. Произошло это после того, как предыдущий застройщик обанкротился. Теперь на участке, где предполагалось строительство спортивного комплекса и детского сада, появится очередная 16-этажная свечка.

«Теперь наш дом остался без территории, которая относилась к детскому саду. Микрорайон очень большой, относится к детскому саду № 260. Он на данный момент переполнен. В группах по 35 детей. Если все дети разом придут, воспитатель не сможет их даже спать уложить. Детям просто даже негде лечь!» — пояснила Светлана Егорова, жительница микрорайона «Невский 2».

Жители предлагают такой вариант решения проблемы: если в городе не хватает участков для застройки, нужно расселять аварийные дома, такие как на Тимуровской или Советской армии, и там втыкать многоэтажки.

«В городе Барнауле 221 дом, который может рухнуть в любой момент и жителей не могут расселить. 221 дом! Вы понимаете? Которые надо сносить. Они аварийные! Падают уже! Администрация не может договориться с застройщиком, чтобы эти дома расселять и людям делать добро!» — пояснил Алексей Николаенко, житель дома по адресу: ул. Гущина, 150/3.

Сейчас строительство многоэтажки на улице Гущина временно приостановили. Если 25 мая жители не смогут доказать, что строительство на этом участке действительно незаконно, то его возобновят.

Катунь24