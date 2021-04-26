Катунь24: Житель Алтайского края украл телефон из рук сельчанки

В полицию обратилась жительница Топчихинского района. Она сообщила, что неизвестный мужчина выхватил у неё из рук сотовый телефон.

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Потерпевшая возвращалась в 16:00 с работы и разговаривала по мобильному телефону. Неожиданно к ней подошёл мужчина и, выхватив у неё телефон, скрылся в неизвестном направлении. Причиненный ущерб составил 8000 рублей.

По ориентировке сотрудники полиции по горячим следам задержали предполагаемого подозреваемого. Потерпевшая опознала задержанного мужчину и свой смартфон. Подозреваемый вину признал и пояснил, что гаджет хотел оставить себе для личного пользования, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

Катунь24