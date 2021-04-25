Катунь24: Жители Алтайского края, перенесшие COVID-19, будут находиться под диспансерным наблюдением

Оно устанавливается за пациентами, чтобы не допустить ухудшения уже имеющихся и развитие новых заболеваний, сообщает региональный Минздрав.

Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

Приоритет отдан пациентам, перенесшим коронавирусную пневмонию, инсульт, инфаркт, имеющим хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, ХОБЛ, астму, гипертонию. Также особое внимание уделяется людям старше 60 лет.

Всех жителей региона, находящихся под диспансерным наблюдением, регулярно будет осматривать терапевт, при необходимости – пульмонолог и другие специалисты. Им предложат индивидуальные курсы реабилитации, состоящие из медикаментозной терапии, физиопроцедур, массажа, в зависимости от показаний дополнительно назначат рентген, ЭКГ, КТ.

«Комплексное обследование пациентов, перенесших пневмонию, решено проводить 4 раза в год: через месяц после выписки, через 3 месяца, 6 и 12 месяцев. Жителей региона с хроническими заболеваниями – по факту обращения в поликлинику. Под нашим пристальным контролем они будут находиться не меньше 12 месяцев и только после углубленного обследования они снимаются с диспансерного наблюдения», – уточняет Алла Семёнова, заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №7 города Барнаула.

Постановка переболевшего коронавирусом на диспансерный учет осуществляется автоматически, жителям региона не нужно никуда обращаться. Участковые терапевты или медсестры сами будут связываться с ними по телефону и приглашать на приём.

Катунь24