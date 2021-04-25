Катунь24: Железнодорожники Алтайского края убрали незаконную свалку в Рубцовске

Сотрудники управления Западно-Сибирской железной дороги вывезли почти 400 кг мусора.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

Образовавшаяся свалка твердых коммунальных отходов общей площадью более 100 кв. метров появилась в результате незаконного складирования отходов жителями региона. Она находилась в полосе отвода в границах Рубцовска, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.

В прошлом 2020 году подобные свалки были ликвидированы на станциях Барнаул, Алтайская, Кулунда, Камень-на-Оби, Батунная, Зудилово. Алтайское территориальное управление Западно-Сибирской железной дороги напоминает о необходимости соблюдения экологического законодательства и утилизации мусора, снега законным и безопасным способом.

Катунь24