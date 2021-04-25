Катунь24: Жителя Алтайского края осудили за кражу трёх сосен

Ранее судимый житель Егорьевского района спилил три больших сухостойных сосны общим объемом около 5 кубических метров.

Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

Мужчину задержали в ноябре 2021 года в Титовском участковом лесничестве с поличным. Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, деревья мужчина срубил ещё днём, а ночью вернулся, чтобы забрать распиленные стволы. Он планировал сдать похищенное на пилораму.

Задержали похитителя сосен сотрудники ГИБДД, дежурившие на трассе. Злоумышленник проигнорировал требование полицейских об остановке своего грузовика «ГАЗ-52» и попытался сбежать. Позже он сам покинул кабину машины, но был задержан правоохранителями. Автомобиль, бензопила и древесина были изъяты в качестве вещественных доказательств.

Материальный ущерб, нанесенный лесному фонду, составил практически 11 тысяч рублей. Мужчину признали виновным по статье «Кража», он получил год лишения свободы условно.

Катунь24