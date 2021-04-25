Катунь24: Житель Барнаула разбил свою же машину, чтобы её не эвакуировали с парковки

Об этом рассказали подписчики паблика «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте».

Фото: Скриншот из видео life.ru

На автовладельца пожаловались его соседи: машина мужчины занимала место под знаком «Парковка для инвалидов». По словам подписчиков, в доме действиетльно живут люди с инвалидностью, которым нужно это парковочное место. Однако мужчина не убирал свою машину со стоянки.

Соседи, не дождавшись содействия, вызвали эвакуатор. Онако прибывшие на место сотрудники ГИБДД увидели, как владелец разбивает своё авто, чтобы машина не досталась полицейским и эвакуаторщикам. Подробности инцидента неизвестны.

Катунь24