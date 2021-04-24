Катунь24: Жительница Барнаула стала победительницей конкурса plus size красоты

Наша съемочная группа встретилась с девушкой и узнала, что она думает о современных стандартах красоты.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жительница Барнаула стала победительницей конкурса plus size красоты

Жительница Барнаула Ольга Фундаракина победила во Всероссийском конкурсе plus size красоты «Северная Аврора-2021». Свой вокальный номер девушка начала готовить за несколько месяцев до финала.

«Она брала дополнительные уроки, потому что очень ответственно всегда подходила к этому делу, ведь нужно быть не только красивой, нужно быть и всесторонне развитым человеком, чтобы понравиться людям», — рассказала педагог по вокалу Елена Хавкунова.

Финал конкурса красоты для пышных женщин проходил в Санкт-Петербурге. Участниц готовили две недели. Тренинги по актерскому мастерству, ораторскому искусству, обучение подиумному шагу — Ольга прошла все испытания и получила заветную корону победительницы.

«Это для меня большая честь. Я к этому шла. Вообще с детства, лет с 16, хотела быть моделью, но, к сожалению, раньше было 90-60-90. Все, ты не годен, как говорится, в этом бизнесе», — делится Ольга.

Она вспоминает: с детства была, как говорится, в теле и выше всех в классе. В школе это задевало, потом повзрослела и справилась с комплексами: полюбила себя, свое отражение в зеркале.

«Я очень счастлива, что сейчас это можно пропагандировать, что ты востребован можешь быть в этой сфере, потому что сейчас очень много требуется девушек плюс сайз», — рассказывает она.

Ольга работает супервайзером в крупной компании, управляет командой. О детской мечте не забывает: планирует пойти в школу моделинга. Ей 39 лет, и Ольга считает, что это еще только начало.

Катунь24