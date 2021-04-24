Катунь24: Жители Алтайского края смогут задать вопросы о медико-социальной экспертизе в режиме онлайн

27 апреля состоится онлайн-форум, на котором и.о. руководителя — главного эксперта службы медико-социальной экспертизы по Алтайскому краю Александр Колядо ответит на вопросы граждан.

Фото: pixabay.com

Темой для обсуждения станут актуальные вопросы организации проведения медико-социальной экспертизы в 2021 году. Дата проведения: 27 апреля 2021 года, с 14:00 до 15:00.

Вопросы граждан принимаются на официальном сайте Алтайского края.

Катунь24