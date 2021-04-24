Катунь24: Житель Алтайского края пытался сбыть награды времён Великой Отечественной войны за рубеж

Уголовное дело возбудили против жителя Алтайского края из-за попытки продать военные ордена и медали за рубеж, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ. У подельника было обнаружено более 3 тысяч госнаград.

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Мужчина нашёл в интернете иностранного покупателя, которому предложил приобрести ордена и медали СССР с комплектом документов к ним. Получив более 100 тысяч рублей, злоумышленник переслал награды по почте. Посылку изъяли сотрудники спецслужб в почтовом отделении Барнаула.

В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса России «Покушение на незаконное перемещение через границу РФ культурных ценностей в крупном размере».

В ходе следствия также был обнаружен коллекционер, продавший мужчине эти награды. У него нашли свыше 3 тысяч наград от юбилейных медалей Победы в Великой Отечественной войне до Орденов Ленина.

Так, был обнаружен комплект наград одного из участников войны, среди которых оказались Ордена Суворова, Кутузова, Отечественной войны I и II степеней. Их стоимость для потенциальных покупателей превышает 1 млн рублей. В настоящее время решается вопрос о привлечении коллекционера к ответственности.

Катунь24