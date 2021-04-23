Катунь24: Житель Новосибирска случайно уничтожил 63 дачи

Общая сумма ущерба составила 31 миллион рублей.

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Как сообщает региональная прокуратура, год назад, 23 апреля 2020, житель Новосибирска устроил пожар в семи садовых товариществах.

В этот день он жег траву у себя на участке в поселке Порос Мошковского района, а когда решил, что все потухло, вернулся в дом и начал пить алкоголь.

Но вот из-за сильного ветра огонь не погас, а перекинулся на соседние участки. В итоге сгорели дома в садовых обществах «Кристал», «Дружба-2», «Мошковское», «Обское», «Сапфир», «Надежда» и «Микрон». От пожара пострадало имущество 63 человек.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения с огнем».

Катунь24