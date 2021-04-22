Катунь24: Житель Алтайского края избил своего коллегу поленом до смерти

Следователи предъявили обвинение 60-летнему жителю Тальменского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

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Обвиняемый работал у индивидуального предпринимателя в одном из сёл Тальменского района и занимался заготовкой древесного угля. В связи с тем, что он не имеет постоянного места жительства, мужчина проживал в небольшом домике на территории предприятия. Вместе с ним также работал и проживал 56-летний местный житель.

Вечером 17 апреля 2021 года мужчины поужинали, распив некоторое количество алкоголя. Между ними произошёл конфликт, в ходе которого обвиняемый выгнал своего коллегу из дома и избил поленом, нанеся ему несколько ударов по телу и голове, а затем закрыл дверь. Утром он обнаружил потерпевшего мёртвым возле крыльца, рассказывают в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу. В настоящее время проводится сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Катунь24