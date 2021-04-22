Катунь24: Жители алтайского села возмущены: из их кранов еле-еле течёт мутная жидкость

Ломаются стиральные машины, выходят из строя чайники. Несмотря на плохое качество воды, тариф увеличили в два раза. Сегодня жители села Озёрки собрались возле сельской администрации, чтобы встретиться с представителями власти и водоснабжающей компании. Наша съёмочная группа побывала на месте событий.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Жители алтайского села возмущены: из их кранов еле-еле течёт мутная жидкость

Вот уже год продолжается противостояние между жителями села Озерки и водоснабжающей компанией «Каскад». Они рассказывают: из крана едва течет вода коричневого цвета, однако тариф за кубометр увеличили с двадцати семи до пятидесяти рублей.

Шесть лет водоснабжением села занималось муниципальное предприятие. За это время сети пришли в негодность, а компания накопила огромные долги за электроэнергию. Так предприятие оказалось на грани банкротства. Сети передали новой управляющей компании «Каскад», которая должна была навести порядок. Однако ничего не изменилось. Кроме того, что тариф увеличили почти в два раза.

Ситуация в Озерках типична для многих алтайских деревень. Водопроводная сеть формировалась хаотично, генерального плана не было. Трубы укладывали разного диаметра, из разных материалов, на разной глубине. Ремонт производили редко. Из-за этого вся система может прийти в негодность, и тогда село останется вообще без водоснабжения. Чтобы избежать этого, нужны огромные вложения. И тариф даже в 50 рублей эту проблему не решит.

Сотрудники «Каскада» уже несколько дней промывают трубы и чистят водонапорные башни. Из-за того, что часть сетей до сих пор находится в замерзшем состоянии, эти работы захватят и часть летнего периода.

Сколько на самом деле нужно средств, чтобы восстановить всю водоснабжающую сеть поселка, сегодня не знает никто. Известно, что уже в ближайшее время необходимо заменить хотя бы полтора километра труб. Для этого нужны полтора миллиона рублей. Новых тарифов не хватит даже на то, чтобы компенсировать эти затраты. К слову, в крае есть поселки, где люди платят и по 70, и по 80 рублей за кубометр. Но и такие тарифы не решают проблемы.

В компании пообещали, если все необходимые мероприятия на сетях будут проведены, а количество прорывов снизится, то тариф все-таки снизят. Правда, сколько времени понадобится на то, чтобы привести все сети в порядок, неизвестно. А пока жителям придется довольствоваться тем, что есть.

Катунь24