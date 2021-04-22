Катунь24: Жительница Новоалтайска перевела лжецелительнице почти полмиллиона рублей

Женщина отправляла деньги по частям и не сразу поняла, что стала жертвой обмана.

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В полицию поступило заявление от 32-летней жительницы Новоалтайска, которая cообщила, что перевела лжецелительнице деньги. Как рассказала пострадавшая, информацию о целительнице она нашла в социальной сети и связалась с ней.

После проведения различных ритуалов женщина перечислила на банковскую карту незнакомки 469 100 рублей различными суммами несколькими переводами. А впоследствии поняла, что стала жертвой обмана.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину», отметили в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Катунь24