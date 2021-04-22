Катунь24: Житель Казахстана попытался подкупить сотрудника Алтайской таможни

Теперь мужчину ждет суд.

Фото: pixabay.com

Ночью в феврале 2021 года на границе Казахстана и Алтайского края сотрудник таможенного поста остановил для проверки КамАЗ-5320. В грузовике 51-летний житель Казахстана перевозил парфюмерию и косметику. Сотрудники таможни выявили у товаров признаки контрафактной продукции. Началась проверка.

Не желая каких-либо разбирательств в рамках таможенного контроля, обвиняемый предложил сотруднику таможенного поста взятку в размере 15 тысяч рублей. Но довести преступный умысел до конца ему не удалось — его задержали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчина вину в содеянном признал. Уголовное дело с утвержденным прокурором Кулундинского района обвинительным заключением направлено в суд, сообщили в региональном Следкоме.

Катунь24