Катунь24: Жительница Барнаула стала победительницей конкурса plus size красоты

Финал проекта «Северная Аврора – 2021» прошел 17 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге.

Фото: vk.com/id199374804

Королеву конкурса из 11 конкурсанток выбирали выдающиеся деятели в сферы психологии, культуры и искусства. «Северная Аврора – 2021» проходит девятый год подряд и, по словам организаторов, пользуется большой популярностью. Финальный этап проходил в несколько этапов: участницы прошли спортивную и танцевальную подготовку, поучаствовали в фотосессиях и мастер-классах.

Королевой девятого сезона конкурса plus size красоты стала жительница Алтайского края Ольга Фундаракина. Организаторы конкурса озвучили итоги на своей странице в Instagram.

«Сказать, что я счастлива, ничего не сказать! Эмоции будут завтра! Спасибо всем за поддержку! Барнаулу особенно!» – написала в своем Instagram-аккаунте Ольга Фундаракина.

Победительница родилась в Усть-Чарышской Пристани. В своей анкете на сайте wday.ru она рассказала, что очень любит петь и свою маму, а также готовить, особенно борщ и плов. По словам Ольги Фундаракиной, она мечтатель с развитой интуицией и предпочитает отдыхать в горах – они дают ей спокойствие и уверенность.

Катунь24