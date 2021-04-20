Катунь24: Жителям Алтайского края предлагают найти самое большое дерево

Катунь24: Жителям Алтайского края предлагают найти самое большое дерево20.04.2021
Конкурс продлится до 30 ноября 2021 года.
Фото: pixabay.com
Организаторы конкурса: Алтайская краевая программа «Усынови заказник», КГБУ «Алтайприрода», Тигирекский заповедник и национальный парк «Салаир». В конкурсе могут участвовать все жители края любого возраста.
Обнаружив крупный экземпляр хвойной породы дерева, например, сосны, лиственницы, ели, пихты или кедра в дикой природе, замерьте его окружность ствола на высоте 130 см от земли. После этого необходимо сделать фото дерева и сохранить геоданные на смартфоне или навигаторе.
Подробнее с условиями конкурса «Самое большое дерево» можно ознакомиться здесь здесь.