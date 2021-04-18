Катунь24: Жителей Барнаула приглашают сдать кровь

Социальная акция «Стань донором. Спаси жизнь!» пройдет в краевой столице с 19 по 23 апреля 2021 года.

Фото: pixabay.com

19 апреля в акции примут участие студенты «политеха», 20 апреля — студенты АлтГУ, медицинского вуза и Барнаульского юридического института, 21 апреля приглашают учащихся педагогического и аграрного университетов, 22 апреля – день для бойцов студотрядов, 23 апреля медики ждут студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.

Однако принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие.

С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильный комплекс заготовки крови.

Открытие акции состоится 19 апреля в 13:00 на главной площади АлтГТУ.

После сдачи крови доноры получают положенную компенсацию на питание, сувениры с символикой акции, подарки от партнеров. Также им полагается дополнительный выходной день к отпуску и учебе.

Подробную информацию можно получить в официальной группе акции Вконтакте.

Краевая акция «Стань Донором. Спаси Жизнь!» реализуется в крае с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов. Акция прошла в Бийске, Рубцовске и Камне-на-Оби.

Катунь24