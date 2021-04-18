Катунь24: Житель Алтайского края предстанет перед судом за изнасилование и ограбление женщин

Обвиняемый – 27-летний житель Шелаболихинского района.

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Мужчина обвиняется по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством по отношению к потерпевшей,»Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством»,»Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, в крупном размере», «Незаконное проникновение в жилище, совершенное с применением насилия».

По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, ночью в январе 2021 года обвиняемый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, с применением насилия проник в одну из квартир города Барнаула, где проживала потерпевшая. На предложение вступить с ним в интимные отношения, 62-летняя женщина ответила отказом, после чего мужчина, угрожая убийством, изнасиловал ее, а также совершил насильственные действия сексуального характера.

Кроме того, через несколько дней злоумышленник встретился со своей знакомой на территории города Барнаула и обманным путем убедил женщину на принадлежащем ей автомобиле отвезти его в один из районов города. Оказавшись в безлюдном месте, обвиняемый нанес женщине один удар в область головы, а затем стал сдавливать руками ее шею, угрожая при этом убийством. Воспринимая высказанные в свой адрес угрозы реально, и опасаясь их выполнения, 37-летняя потерпевшая сообщила о наличии у нее на банковской карте денежных средств. После чего мужчина потребовал от женщины перевести денежные средства ему на счет, а затем сел за руль ее автомобиля и скрылся с места преступления.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину не признал. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Катунь24