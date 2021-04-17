Катунь24: Жителей Алтайского края приглашают выразить мнение о запрете продажи подросткам энергетиков и зажигалок

Проект закона Алтайского края «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края» представлен для общественного обсуждения.

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Для общественного обсуждения представляется проект закона Алтайского края «О мерах по защите здоровья несовершеннолетних в сфере розничной продажи некоторых товаров на территории Алтайского края», подготовленный комитетом Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению и науке и принятый на мартовской сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания в первом чтении.

«Прошу принять к сведению, что в проекте закона в части безалкогольных энергетических напитков речь не идет о том, насколько вреден сам кофеин и другие компоненты этих напитков, а о том, что данные напитки содержат в себе очень высокие дозы кофеина для несовершеннолетних, которые, абсолютно точно доказано, наносят серьёзный вред здоровью детей. Аналогичная ситуация с товарами, содержащими сжиженный углеводородный газ, только ещё более серьезная, так как может привести к необратимым последствиям и летальному исходу у детей», – подчеркнул глава Комитета по здравоохранению и науке АКЗС Александр Лазарев.

В настоящее время ограничения по продаже энергетиков несовершеннолетним приняты в 52 из 85 субъектов России. Законы по ограничению розничной продажи товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ приняты в 14 субъектах РФ. Кроме того, в данных субъектах Российской Федерации устанавливаются очень серьезные меры административной ответственности за нарушение норм по ограничению розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков и товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ, сообщает пресс-служба АКЗС.

Данный законопроект был принят в первом чтении 21 марта 2021 года на сессии АКЗС. Участников общественных обсуждений просят высказать свое мнение и предложения по доработке указанного проекта закона ко второму чтению.

Предложения и замечания к законопроекту можно направить в комитет Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению и науке не позднее 15 июля 2021 года по электронному адресу E-mail: shelepova@akzs.ru.

Катунь24