Катунь24: Жители Барнаула смогут выбрать городской объект для благоустройства

Голосование начнется 26 апреля 2021 года.

Фото: barnaul.org

В 2021 году проголосовать за объект можно будет двумя способами: на федеральной платформе za.gorodsreda.ru и с помощью портала «Госуслуги». Для голосования через портал потребуется авторизация и барнаульская регистрация, проголосовать на федеральной платформе можно с помощью номера телефона, в этом случае местная прописка не понадобится. В свободном доступе будут размещены QR-коды, отсканировав которые пользователь сразу попадет на платформу голосования. Также запланирована работа трех волонтерских пунктов, где любому желающему помогут разобраться в системе голосования, сообщает barnaul.org. Возможным размещением пунктов станут ТРЦ «Пионер», Galaxy, а также МФЦ по адресу: пр. Ленина, 6.

«Наша основная задача не только благоустроить зеленые зоны, но и привлечь к процессу выбора территорий как можно больше горожан, чтобы получить объективную оценку того (https://basvl.ru/), какие из 39 объектов являются самыми популярными и посещаемыми», – сообщил Антон Шеломенцев.

Голосование за общественные территории 2022 года продлится с 26 апреля по 30 мая.

Для благоустройства в 2021 году барнаульцы выбрали в рамках нацпроекта две территории. Это большая и очень важная для микрорайона Мизюлинская роща и сквер, расположенный между улицами Герцена и Белинского в поселке Южном. Обе территории капиталоемкие, а Мизюлинская роща к тому же при голосовании годом ранее заняла третье место в рейтинге. И теперь жители очень довольны, что роща попала в нацпроект.

Катунь24