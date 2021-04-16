Катунь24: Житель Барнаула поджёг своего знакомого

Мужчина умер в больнице через несколько дней после происшествия.

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По данным СУ СК РФ по Алтайскому краю, днём 14 июня 2020 года осужденный вместе со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел на один из рынков города Барнаула. У одного из торговых павильонов между мужчинами произошла ссора, после которой осужденный ушёл. Однако через некоторое время вернулся, облил мужчину, с которым ранее конфликтовал, бензином и поджег его.

С места преступления 56-летнего потерпевшего доставили в медицинское учреждение. Через несколько суток он скончался от полученных телесных повреждений.

В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном не признал. Его приговорили к 17 годам лишения свободы по статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью» с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Катунь24