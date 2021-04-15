Катунь24: Житель Рубцовска до смерти избил свою сожительницу за сгоревшую еду

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении рубцовчанина, который избил до смерти двух человек, включая свою сожительницу.

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Как рассказали в прокуратуре Алтайского края, в июле 2020 года мужчина употреблял со своей возлюбленной спиртные напитки. Женщина поставила на плиту разогреваться пищу и уснула, в результате чего еда сгорела. Разозлившийся мужчина подошёл к лежащей на кровати сожительнице, ударил её кулаком по животу и неустановленным предметом по голове. Потерпевшая скончалась на месте.

После этого он стал сожительствовать с другой женщиной. В декабре 2020 года, находясь в гостях у своих знакомых, мужчина приревновал свою новую девушку к хозяину дома, после чего нанёс несколько ударов ему по голове, от которых потерпевший упал на пол. Мужчину это не остановило, и он следом нанёс ещё не менее трёх ударов ногой в область грудной клетки. Хозяин дома скончался.

Теперь жителю Рубцовска грозит лишение свободы сроком до 15 лет.

Катунь24