Катунь24: Жителям Алтайского края рассказали о погоде в регионе в начале рабочей недели

Катунь24: Жителям Алтайского края рассказали о погоде в регионе в начале рабочей недели13.04.2021
По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в крае осадков не ожидается. Столбики термометров покажут до +21 градуса.
Фото: pixabay.com
13 апреля в регионе возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы местами по западу туман. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха составит +8…+13 гр.
В Барнауле утром небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с. Столбики термометров покажут +9…+11 гр.
14 апреля в отдельных районах края возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Воздух прогреется до +9…+14 гр.
В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура +10…+12 гр.
15 апреля в Алтайском крае температура +11…+16 гр., местами по югу до +21 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
В Барнауле также осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Столбики термометров покажут +14…+16 гр.