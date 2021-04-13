Катунь24: Жителям Алтайского края рассказали о погоде в регионе в начале рабочей недели

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в крае осадков не ожидается. Столбики термометров покажут до +21 градуса.

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13 апреля в регионе возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В утренние часы местами по западу туман. Ветер северный, 4-9 м/с. Температура воздуха составит +8…+13 гр.

В Барнауле утром небольшой дождь, мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, 4-9 м/с. Столбики термометров покажут +9…+11 гр.

14 апреля в отдельных районах края возможен дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Воздух прогреется до +9…+14 гр.

В краевой столице преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Температура +10…+12 гр.

15 апреля в Алтайском крае температура +11…+16 гр., местами по югу до +21 гр. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле также осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Столбики термометров покажут +14…+16 гр.

Катунь24