Катунь24: Жительница Камня-на-Оби погналась за лёгкими деньгами, а в итоге стала жертвой обмана

43-летняя индивидуальная предпринимательница из Камня-на-Оби обратилась в полицию и рассказала, что с 3 по 23 марта 2021 года она перевела мошенникам 800 тысяч рублей.

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Женщина увидела в интернете рекламу компании, которая якобы предоставляет брокерские услуги клиентам из разных стран. На этом она решила заработать. Потерпевшая зарегистрировалась на сайте, указав свои данные, среди которых фамилия, имя, отчество, адрес проживания, паспортные данные, номер телефона и даже фотография одной из квитанций об оплате коммунальных платежей.

После этого женщине звонили несколько человек, которые представлялись менеджерами, брокерами и аналитиками. Все они говорили, что для получения прибыли необходимо перечислять денежные средства на указанные ими счета. Чем больше будет внесено финансов, тем больше будет заработок, обещали незнакомцы.

В течение 20 дней женщина различными суммами перевела неизвестным 800 тысяч рублей. Часть из этих денег она заняла у знакомых и родственников, а часть взяла в кредит, рассказали в ГУ МВД по Алтайскому краю.

После этого женщине поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что ей должны перечислить более трёх миллионов рублей, но для получения денежных средств необходимо заплатить проценты за перевод. Переводить денежные средства в очередной раз потерпевшая не стала, вместо этого обратившись в полицию.

Сейчас полицейские ищут злоумышленников. За мошенничество им грозит наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет.

Катунь24