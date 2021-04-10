Катунь24: Жители Алтайского края оказались счастливее, чем в среднем по России

Исследователи онлайн-платформы по поиску работу HeadHunter провели опрос среди жителей Алтайского края и узнали, считают ли они себя счастливыми.

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Выяснилось, что счастливыми себя считают 70 % опрошенных жителей региона. Несчастными себя назвали 25 %. Для сравнения: доля счастливых респондентов по России — 64 %, несчастливых – 29 %.

Больше всего счастливых людей оказалось среди представителей индустрии спорта и красоты, добычи сырья, а также безопасности, а самые несчастливые работают в банках и в автобизнесе.

Среди тех, кто работает в настоящий момент, 41 % отмечают, что именно работа приносит им ощущение счастья. Это самый высокий показатель в Сибири, а по всей России он выше только в Крыму (48 %), Тюменской области (48 %) и Пермском крае (45 %).

Половина тех, кто считает, что работа делает их счастливее, ценят возможности для профессионального развития и обучения, 49 % отмечают роль коллектива, 48 % видят связь с условиями труда, 46 % – с уровнем заработной платы и еще 44 % довольны сферой деятельности компании.

Недовольными и несчастливыми в своей работе специалистов делает уровень заработной платы (70 %), отсутствие карьерного роста (49 %), а также недостаток возможностей для профессионального развития и обучения (45 %).

Наибольшую удовлетворенность уровнем своей заработной платы отмечают IT-специалисты и менеджеры по продажам, а коллективом – работники производства и транспортной сферы. Чаще всего уровень зарплаты не приносит ощущения счастья представителям сферы гостеприимства, а также науки и образования, коллективом же обычно недовольны бухгалтеры, медики и юристы.

Катунь24