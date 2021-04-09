Катунь24: Жителей Алтайского края приглашают написать онлайн-диктант по истории космонавтики

Первый Всероссийский космический диктант пройдет в канун 60-летия первого в мире полета человека в космос.

Фото: pixabay.com

Диктант пройдет как на офлайн-площадках, так и в онлайн-режиме. Участники ответят на вопросы об основоположниках космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об истории космонавтики. Вопросы зачитают космонавты МКС, артисты, сыгравшие главные роли в фильмах про космос, руководители корпорации «Роскосмос», известные деятели космической отрасли. Автор и ведущий диктанта – президент центра «Космонавтика и авиация», летчик-космонавт, Герой России Федор Юрчихин.

«Диктант будет состоять из 30 вопросов, охватывающих разные сферы космических знаний: биографию легенд отечественной космонавтики, жизнь и работу на орбите, исследования планет и многое другое. Сложность вопросов рассчитана на участников от 12 лет. Для ответа на каждый вопрос будет даваться одна минута», – рассказали организаторы акции – центр «Космонавтика и авиация».

Главной площадкой акции станет центр «Космонавтика и авиация», расположенный в павильоне «Космос» на ВДНХ. Предполагается, что также будут задействованы Звездный городок, Центр управления полетами, космодромы, планетарии, кванториумы и специализированные школы.

Диктант пройдёт 11 апреля 2021 года в 10:00. Трансляция будет вестись в группе #ВКосмосе во «ВКонтакте», на сайте центра «Космонавтика и авиация» и на сайте ВДНХ. Написать диктант сможет любой желающий. Подробная инструкция по участию опубликована на сайте центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Победители диктанта получат подписку на VK Combo на полгода, а также ценные призы и возможность лично посетить одно из предприятий госкорпорации «Роскосмос».

Катунь24