Катунь24: Жители алтайского села Краснощёково рассказали, что их начало топить

Как пишут подписчики паблика «Барнаул 22», вода потоками течёт с сопок и заходит в райцентр. Уже подтоплены некоторые улицы, пожарная часть и ДРСУ.

Местные жители отмечают, что это только начало и вскоре вода может пойти дальше. Напомним, Главным управлением краевого МЧС в этом году ожидается серьезная паводковая ситуация. Из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой на промерзшую почву, весеннее половодье может проходить в сложных условиях.

Катунь24