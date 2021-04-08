Катунь24: Жители алтайского села Краснощёково рассказали, что их начало топить

Катунь24: Жители алтайского села Краснощёково рассказали, что их начало топить08.04.2021
Как пишут подписчики паблика «Барнаул 22», вода потоками течёт с сопок и заходит в райцентр. Уже подтоплены некоторые улицы, пожарная часть и ДРСУ.
Местные жители отмечают, что это только начало и вскоре вода может пойти дальше. Напомним, Главным управлением краевого МЧС в этом году ожидается серьезная паводковая ситуация. Из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой на промерзшую почву, весеннее половодье может проходить в сложных условиях.