Катунь24: Жительница аварийного дома в Барнауле рассказала подробности ночного происшествия. Видео

Людмила Черкасова рассказала журналистам телеканала «Катунь 24» про эвакуацию жителей двухэтажного дома по адресу: ул. 1-я Западная, 51.

Фото: Катунь 24

Напомним, поздно вечером 5 апреля 2021 года спасатели экстренно эвакуировали жильцов многоквартирного дома по адресу: ул. 1-я Западная, 51. В двухэтажном доме возникла угроза обрушения конструкций — фасадной балки. Известно, что дом признали аварийным в феврале 2019 года.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ — халатность.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ: В Барнауле из аварийного дома эвакуировали 55 человек из-за угрозы обрушения

Ночью на месте работал пожарно-спасательный отряд, а также аварийно-спасательная служба и представители администрации Октябрьского района. Глава Барнаула лично навестил жильцов.

Катунь24